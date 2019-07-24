Учеба-онлайн: МФТИ набирает магистрантов в программу по технопредпринимательству

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В онлайн-формате магистратура «Технологическое предпринимательство» работает с 2017 года: сейчас свои проекты защитили первые выпускники. Для поступления требуется сдать экзамен по математике и пройти собеседование по специальности: очно или онлайн.Программа МФТИ готовит специалистов, понимающих цепочку создания инновационного продукта: для этого в рамках магистратуры, проводятся курсы маркетинга, юридической поддержки стартапов и основ финансового моделирования. Акцент делается на практической составляющей.Обучение в магистратуре построено вокруг реальных бизнесов, которые развивают студенты — зачастую проекты имеют отношение к их профессиональным интересам. За каждым магистрантом закрепляется ментор — предприниматель или консультант, который помогает развивать проект, в том числе готовить бизнес-план для защиты диплома. В этом году выпускники защищали проекты, связанные с клинической диагностикой меланомы, системами видеоаналитики, контролем за персоналом на предприятиях и другими инновационными направлениями. В работах оценивалось не только техническая, но и бизнес-составляющая — например, коммерческое обоснование технологии.И лекции, и экзамены проводятся в онлайн-формате. Это дает возможность совмещать обучение с работой по всему миру: среди выпускников этого года есть слушатели, работающие в Швейцарии, Франции, Швеции, Казахстане, на Тайване и Украине. Также дистанционное обучение позволяет привлекать к преподаванию специалистов, которые из-за высокой занятости не могут читать лекции в университете на постоянной основе.