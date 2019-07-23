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Первый миллион тонн зерна собран в Саратовской области

Новости


В Саратовской области уборка зерновых культур набирает темп. Из плана 2,2 млн га убрана 641 тысяча га (27%). При средней урожайности 16,2 ц/га валовой сбор зерновых культур составил 1 млн 036 тысяч тонн.

По валовому сбору зерна лидируют хозяйства Калининского (80 тыс. тонн), Пугачевского (73 тыс. тонн), Самойловского (70 тыс. тонн) районов.

В Балашовском районе урожайность зерновых составляет 29,1 ц/га, в Калининском - 24,5 ц/га, в Пугачевском и Ивантеевском по 18 ц/га, в Озинском -17,2 ц/га.

В минисельхоз области поступает информация о лидерах уборочной кампании. Хлеборобов ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачевского района (руководитель Юрий Долгополов), где собрали пятнадцать тысяч тонн зерна нового урожая, поздравила министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева. В поздравлении, в частности, говорится: «Благодаря профессионализму, опыту и любви к родной земле хлеборобы ООО «Золотой колос Поволжья» вышли в лидеры, показав достойный пример всем селянам Саратовской области». Министр пожелала труженикам предприятия, которые ежегодно вносят весомый вклад в общий губернский каравай, здоровья, хорошей погоды и богатых урожаев на пугачевских полях.