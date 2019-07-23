АО «КРЭТ» разработал интеллектуальные электроприводы для нефтегазовой отрасли
В ближайшее время на российском рынке появится оборудование для нужд нефтегазовой отрасли – интеллектуальные электроприводы «ЭВИМ Э-2». Разработчик и производитель системы – АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех). Интеллектуальные электроприводы с электронным блоком управления «ЭВИМ Э-2» необходимы для управления по заданным алгоритмам запорно-регулирующей аппаратурой. В год АО «УППО» может производить до тысячи единиц «ЭВИМ Э-2» в год с потенциалом увеличения объемов сбыта на 10% каждый год.
Толчком для разработки нового решения стала нехватка отечественных технологий и разработок, необходимых для нефтегазовых компаний РФ, отметил гендиректор АО «КРЭТ» Николай Колесов. По его словам, система интеллектуального электропривода «ЭВИМ Э-2» превосходит по ряду параметров зарубежные аналоги и позволит Концерну продолжить диверсификацию, сохранив интеллектуальный потенциал.