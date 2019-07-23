Более 46 тысяч трудоспособных жителей области вынуждены оставить работу и ухаживать за своими немощными родственниками и близкими
Более 46 тысяч трудоспособных жителей области вынуждены оставить работу и ухаживать за своими немощными родственниками и близкими (за инвалидами I группы, детьми-инвалидами, престарелыми).
Отделение ПФР по Саратовской области напоминает о том, какие категории граждан имеют право на получение компенсационной или ежемесячной выплаты:
компенсационная выплата назначается гражданам, осуществляющим уход за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет, а также за инвалидами I группы - 1200 рублей в месяц.
ежемесячная выплата назначается гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы – 10000 рублей* родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), 1200 рублей – другим лицам.
Компенсационная и ежемесячная выплаты устанавливаются к пенсии лица, нуждающегося в постороннем уходе. Период ухода засчитывается ухаживающему в страховой стаж, если ему предшествовали и (или) за ним следовали периоды работы.
Согласно действующему законодательству, право на выплату имеют только неработающие трудоспособные граждане. Как только человек, осуществляющий уход, устраивается на работу, он теряет право на выплату.
В случае трудоустройства получатель компенсационной или ежемесячной выплаты в течение пяти дней обязан известить о своем трудоустройстве Управление ПФР, которое осуществляет выплату. При несвоевременном извещении органов ПФР излишне выплаченные денежные средства подлежат возврату.
*С 1 июля 2019 года вступил в силу Указ Президента РФ от 7 марта 2019 года № 95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы», согласно которому ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы составляет 10 000 рублей вместо 5500 рублей.