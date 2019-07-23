Более 46 тысяч трудоспособных жителей области вынуждены оставить работу и ухаживать за своими немощными родственниками и близкими

просмотров: 70

Отделение ПФР по Саратовской области напоминает о том, какие категории граждан имеют право на получение компенсационной или ежемесячной выплаты:компенсационная выплата назначается гражданам, осуществляющим уход за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет, а также за инвалидами I группы - 1200 рублей в месяц.ежемесячная выплата назначается гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы – 10000 рублей* родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), 1200 рублей – другим лицам.Компенсационная и ежемесячная выплаты устанавливаются к пенсии лица, нуждающегося в постороннем уходе. Период ухода засчитывается ухаживающему в страховой стаж, если ему предшествовали и (или) за ним следовали периоды работы.Согласно действующему законодательству, право на выплату имеют только неработающие трудоспособные граждане. Как только человек, осуществляющий уход, устраивается на работу, он теряет право на выплату.В случае трудоустройства получатель компенсационной или ежемесячной выплаты в течение пяти дней обязан известить о своем трудоустройстве Управление ПФР, которое осуществляет выплату. При несвоевременном извещении органов ПФР излишне выплаченные денежные средства подлежат возврату.*С 1 июля 2019 года вступил в силу Указ Президента РФ от 7 марта 2019 года № 95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы», согласно которому ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы составляет 10 000 рублей вместо 5500 рублей.