В Саратове началась подготовка коммуникаций к осенне-зимнему периоду
В рамках подготовки коммуникаций к осенне-зимнему периоду в среду, 24 июля, будут проведены работы по замене оборудования, в том числе установка и замена четырех запорных арматур.
Данное мероприятие обеспечивает работоспособность, безопасность и долговечность трубопровода.
Для проведения планового отключения 24.07.2019 ориентировочно с 7.00 до 21.00 будут изменены параметры холодного водоснабжения абонентам: - ул. Астраханская, 1, 1а, 1б, 1е, 10/20, 21, 22/36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 43, 45, 50/60, 50/60а, 62/66, 68, 74, 88; ул. Белоглинская, 84/86, 97, 99, 101, 103; ул. Большая Горная, 324, 332, 353, 357, 357/3; ул. Большая Казачья, 114; ул. Большая Садовая, 36, 38, 40; ул. Грибова, 1, 3; ул. Дегтярная, 7, 12, 13, 15, 17, 26, 28; Дегтярная пл. 1, 1/13; ул. Железнодорожная, 43/55, 61/69, 77; ул. Зарубина, 176, 180/186, 186, 186а; Интернациональный пр-д, 1а; ул. Московская, 157, 159, 161; ул. Новоузенская, 63/65; 5-я Линия Первомайского пос., 8; 5-й пр-д Первомайского пос.; 6-й пр-д Первомайского пос., 21/23, 25; ул. Посадского, 271, 273, 302, 308, 308а, 320, 332; ул. Пугачева, 1, 1а, 3/9; ул. Рабочая, 103; ул. 2-я Садовая, 39/53, 55, 74; ул. Станционная, 1, 4, 4/6, 6, 8, 9, 13; 1-й Станционный пр-д, 1, 3а, 6, 9, 10, 13, 14, 18; 2-й Станционный пр-д, 3, 7, 11/13, 15, 15а, 17, 19; 3-й Станционный, 10; ул. Степана Разина, 52, 78, 80, 85, 87, 89, 93; ул. Соколовая, 323, 331; 3-й Солдатский пр-д, 1, 1а, 1б, 1в; ул. Университетская, 40, 55, 59, 59а, 61, 65/73, 74, 75, 77, 85, 87, 89, 109; ул. Хользунова, 19, 21, 21а, 23а, 25/39; ул. Чернышевского, 53, 55, 55/1, 55/3, 55а, 55е, 55/2, 55/2а, 55/3в, 55/3г, 55/4а, 55/4б; ул. Шелковичная, 58, 71/81, 84а, 84/86; 7-й Шелковичный тупик; 6-й Шелковичный пр-д; 7-й Шелковичный пр-д. - частные домовладения по ул. Астраханская, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 68а, 68/1, 68/2, 70, 72/1, 72/2; ул. Большая Садовая, 46, 48/1, 50/1; ул. Железнодорожная, 2, 4, 6, 6а, 6в, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 79; ул. Зарубина, 205; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Линии Первомайского поселка; 4-й Новоузенский тупик, 2; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, проезды Первомайского поселка; 4-й Пугачевский тупик, 1, 2, 3/1, 4, 6, 8; ул. 2-я Садовая, 76, 78, 80, 82; ул. 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Садовые тупики; 4-й Степной пр-д, 8, 10, 12, 14, 19, 21; ул. Университетская, 78; ул. Шелковичная, 60г; 1-й Шелковичный тупик, 1, 3; 6-й Шелковичный тупик. ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.