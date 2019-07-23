Шахматный турнир прошел в Историческом парке
В преддверии Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля, в Историческом парке «Моя история» состоялся дружеский блицтурнир для любителей и профессионалов этой древней игры.
По условиям, шахматный блиц проходил в 8 туров по 5 минут. Участники вели борьбу за подарки от мультимедийного парка «Россия — Моя история», а также партнеров: организаторов интеллектуальных игр «Квиз Марис», сети книжных магазинов «Читай-город» и клуба виртуальной реальности «VR Club».
Определить победителей в каждой категории нам помогали соорганизаторы турнира, Саратовская областная федерация шахмат. Главным судьей соревнований выступил Владимир Анатольевич Пономарев.
По итогам почти трехчасового сражения стали известны имена победителей. Символический пьедестал заняли Павел Судник, Никита Константинов и Дмитрий Бирюков. Лучший результат среди женщин показала Анастасия Протопопова. Юные шахматисты Маша Рыжова и Серафим Бунин стали победителями в своих категориях. Почетные награды в категории «Ветераны» получили Евгения Николаевна Купинская и Олег Алексеевич Адамов.