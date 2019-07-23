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Начался III Международный фотоконкурс "Русская цивилизация"

Новости


Начался III Международный фотоконкурс "Русская цивилизация".

Фотоконкурс, который Федеральное агентство по делам национальностей РФ проводит уже в третий раз, стартовал 22 июля и продлится до 8 сентября

С сегодняшнего дня фотографы со всего мира могут присылать снимки «Русской цивилизации». Международный фотоконкурс, который Федеральное агентство по делам национальностей проводит уже в третий раз, стартовал 22 июля и продлится до 8 сентября.

Организаторы приглашают поучаствовать в нем как профессиональных фотографов, так и любителей из разных уголков России и зарубежья в возрасте от 18 лет.

Для этого нужно загрузить свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».

Снимки будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению руководителя ФАДН России Игоря Баринова вошли известные в стране и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится осенью 2019 года на одной из центральных выставочных площадок Москвы. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

Напомним, в 2017 году, когда «Русская цивилизация» проводилась впервые, на конкурс поступило 10 тыс. снимков от 1,8 тыс. человек из 28 стран, а в прошлом году - уже свыше 17 тыс. снимков от 3 тыс. фотографов из 44 стран.

Подробности на сайте www.ruscivilization.ru