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В Татищево пройдет региональный этап Спартакиады пенсионеров России

Новости
В Татищево пройдет региональный этап Спартакиады пенсионеров России

В пятницу, 26 июля на стадионе «Олимп» в Татищево пройдет региональный этап Спартакиады пенсионеров России.

Более 120 пожилых жителей Саратовской области сразятся в силе и ловкости. Победители представят наш регион на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в конце августа в Уфе.

Спартакиада пенсионеров проводится в нашей стране уже шестой год подряд. Организаторами регионального этапа по традиции являются Союз пенсионеров России, Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области.

В этом году планируется выступление 16 районных команд по пяти видам спорта: встречная эстафета, пулевая стрельба, дартс, легкая атлетика, настольный теннис. Вне спортивного зачета, но для хорошего настроения также будут организованы соревнования по игре в городки.

- Главное условие для участия в состязаниях – это возраст спортсменов, не моложе 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но далеко не редкость, когда среди выступающих оказываются атлеты, которым далеко за 70. Их боевому настрою могут позавидовать даже молодые спортсмены, - уточнил председатель Саратовского регионального отделения «Союз пенсионеров России» Сергей Ковшов.