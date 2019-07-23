просмотров: 82

В пятницу, 26 июля на стадионе «Олимп» в Татищево пройдет региональный этап Спартакиады пенсионеров России.Более 120 пожилых жителей Саратовской области сразятся в силе и ловкости. Победители представят наш регион на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в конце августа в Уфе.Спартакиада пенсионеров проводится в нашей стране уже шестой год подряд. Организаторами регионального этапа по традиции являются Союз пенсионеров России, Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области.В этом году планируется выступление 16 районных команд по пяти видам спорта: встречная эстафета, пулевая стрельба, дартс, легкая атлетика, настольный теннис. Вне спортивного зачета, но для хорошего настроения также будут организованы соревнования по игре в городки.- Главное условие для участия в состязаниях – это возраст спортсменов, не моложе 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но далеко не редкость, когда среди выступающих оказываются атлеты, которым далеко за 70. Их боевому настрою могут позавидовать даже молодые спортсмены, - уточнил председатель Саратовского регионального отделения «Союз пенсионеров России» Сергей Ковшов.