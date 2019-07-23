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Татьяна Кравцева оценила ход уборочной в Калининском районе Саратовской области

Новости


Министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева в рабочей поездке ознакомилась с ходом уборочных работ в Калининском муниципальном районе в ООО «Сергиевское».

По мониторингу хода уборочной кампании в районе озимая пшеница убрана на площади 28091 га (64% от плана), валовой сбор составил 72300 тонн, при средней урожайности 25, 7ц/га.

«Калининский район – традиционно находится в лидерах уборочной страды. На сегодня валовой сбор зерна в Саратовской области подходит к одному миллиону тонн, более 72 тысяч тонн из которых намолочено в Калининском районе. При средней урожайности по области в 15,9 ц/га на полях ООО «Сергиевское», где полным ходом идет уборка озимой пшеницы, урожайность достигает 37,3 ц/га – это один из самых высоких показателей в области», - отметила министр.