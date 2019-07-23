Указом президента РФ саратовский фермер удостоен высокого звания
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 17 июля 2019 года №337 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Цибикину Александру Николаевичу – главе крестьянского (фермерского) хозяйства Марксовского муниципального района Саратовской области.
ИП глава КФХ Цибикин А.Н. является одним из крупных фермерских хозяйств района, активно развивающих растениеводство. Хозяйством обрабатывается 3000 га сельхозугодий. Возделываются озимая рожь, ячмень, овес, просо, нут, подсолнечник, кукуруза, а также многолетние травы.
Для наращивания объемов и повышения рентабельности производства в последние годы в хозяйстве проведен комплекс мероприятий, направленных на экономический эффект и положительную динамику производственных показателей. За последние два года хозяйство значительно укрепило свою техническую базу. Эффективная работа позволяет создать дополнительные рабочие места для жителей сел Марксовского района.
Деятельность хозяйства напрямую связана с социальным развитием и благополучием территории, на которой оно располагается. Александр Цибикин уделяет этому направлению особое внимание. Хозяйством оказывается спонсорская помощь детским садам, школам, больницам и интернатам района. В зимний период хозяйство производит очистку дорог.