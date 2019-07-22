Михаил Исаев потребовал уволить виновных в инциденте в детском саду N174

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«Приводя детей в образовательные учреждения, родители должны быть уверены в том, что их сыновья и дочери находятся в безопасности и под постоянным присмотром. Ситуация, произошедшая в детском саду № 174, не поддается никаким объяснениям.Обращаясь к районной администрации, хочу сказать: нужно не просто провести проверку по факту случившего, должны быть приняты меры, жесткие и безотлагательные! Требую, чтобы все виновные были уволены – воспитатель, исполняющая обязанности заведующей и сама заведующая, оставившая вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника, заместителю главы районной администрации по социальной сфере и начальнику отдела образования администрации Заводского района должны быть объявлены выговоры», - написал на своей странице в Instagram Михаил Исаев.