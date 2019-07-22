Более 3,8 тысяч человек зарегистрировались на Едином портале государственных услуг в центрах занятости населения

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С их помощью граждане могут не только пройти процедуру регистрации на портале, но и подтвердить эту регистрацию с использованием электронной подписи центра занятости. Установленное программное обеспечение позволяет также восстановить учетную запись пользователя портала госуслуг при утере регистрационных данных или ошибочной двойной регистрации.Возможностью регистрации на Едином портале государственных услуг в 2018 году воспользовались более 20 тысяч граждан, обратившихся в центры занятости населения.Всего в за первое полугодие 2019 года министерством занятости, труда и миграции области, центрами занятости населения оказано более 77 тысяч госуслуг в электронном виде. В их числе такие услуги, как организация временного трудоустройства, содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям – в подборе необходимых работников.