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Более 3,8 тысяч человек зарегистрировались на Едином портале государственных услуг в центрах занятости населения

Новости


В 38 центрах занятости населения организованы центры обслуживания пользователей Единого портала государственных услуг.

С их помощью граждане могут не только пройти процедуру регистрации на портале, но и подтвердить эту регистрацию с использованием электронной подписи центра занятости. Установленное программное обеспечение позволяет также восстановить учетную запись пользователя портала госуслуг при утере регистрационных данных или ошибочной двойной регистрации.

Возможностью регистрации на Едином портале государственных услуг в 2018 году воспользовались более 20 тысяч граждан, обратившихся в центры занятости населения.

Всего в за первое полугодие 2019 года министерством занятости, труда и миграции области, центрами занятости населения оказано более 77 тысяч госуслуг в электронном виде. В их числе такие услуги, как организация временного трудоустройства, содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям – в подборе необходимых работников.
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