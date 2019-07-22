Радиационно-стойкие ИВЭП представит КРЭТ на авиасалоне МАКС-2019
Поставку первых партий радиационно-стойких источников вторичного питания (ИВЭП) серии РМПЕ для применения в космосе в IV квартале 2019 года осуществит АО «НПП «ЭлТом» входит в АО «КРЭТ» (в составе Госкорпорации Ростех).
ИВЭП разработаны для обеспечения стабилизированным питанием аналоговой и цифровой аппаратуры, которая применяется для поддержания в заданных диапазонах параметров системы: переключения режимов работы, давления, температуры, распознавания отказов, контроля и выдачи информации об общем состоянии системы, аварийной защиты.
В производстве ИВЭП используются только отечественные комплектующие, подчеркнул Николай Колесов, гендиректор «КРЭТ». Производители задействовали мощную экспериментальную и научную базу, что обеспечит высокий спрос новой продукции у производителей научной отрасли.
Для широкой аудитории впервые новые источники вторичного питания будут продемонстрированы на международном авиасалоне МАКС-2019 в рамках экспозиции АО «КРЭТ».