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В августе работающим пенсионерам области произведут перерасчет страховых пенсий

Новости


В Саратовской области проживает свыше 743 тысяч пенсионеров, 18,3% из них продолжают трудиться.

Согласно действующему законодательству ежегодно 1 августа работающим пенсионерам производится перерасчет размера страховой пенсии. Основанием для перерасчета являются страховые взносы, поступившие на индивидуальные счета граждан, внесенные их работодателями за прошедший год.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размеры увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсии работающим пенсионерам носит сугубо индивидуальный характер и зависит от величины заработной платы гражданина, суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов, переведенных в пенсионные баллы.

В 2019 году размер пенсий работающих пенсионеров будет пересчитан, исходя из количества «заработанных» баллов за 2018 год. Законодательством установлено максимальное количество баллов, которое может «заработать» за год продолжающий трудиться пенсионер - 3 балла.

Напомним, перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам носит беззаявительный характер и касается получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Специально обращаться в территориальные органы ПФР для перерасчета пенсии не нужно.
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