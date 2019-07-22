В августе работающим пенсионерам области произведут перерасчет страховых пенсий

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Согласно действующему законодательству ежегодно 1 августа работающим пенсионерам производится перерасчет размера страховой пенсии. Основанием для перерасчета являются страховые взносы, поступившие на индивидуальные счета граждан, внесенные их работодателями за прошедший год.В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размеры увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсии работающим пенсионерам носит сугубо индивидуальный характер и зависит от величины заработной платы гражданина, суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов, переведенных в пенсионные баллы.В 2019 году размер пенсий работающих пенсионеров будет пересчитан, исходя из количества «заработанных» баллов за 2018 год. Законодательством установлено максимальное количество баллов, которое может «заработать» за год продолжающий трудиться пенсионер - 3 балла.Напомним, перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам носит беззаявительный характер и касается получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Специально обращаться в территориальные органы ПФР для перерасчета пенсии не нужно.