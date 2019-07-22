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10:15 | 22 июля
Известные блогеры в рамках кампании Colgate «Безопасное Отбеливание» поделились историями
10:06 | 22 июля
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Известные блогеры в рамках кампании Colgate «Безопасное Отбеливание» поделились историями

Новости
Известные блогеры в рамках кампании Colgate «Безопасное Отбеливание» поделились историями

Кампанию «Безопасное Отбеливание» запустил бренд Colgate. Известные российские лайфстал- и бьюти-блогеры, спортсмены и селебрити активно поддержали тренд на естественность и достижение целей с улыбкой.

Они поделились личными историями о своем жизненном пути в своих аккаунтах в Instagram, о том, как помогли им добиться целей позитивный настрой, открытая улыбка и поддержка близких. Блогеры предложили Своим подписчикам блогеры предложили обсудить истории успеха и рассказать о своих интересных ситуациях.

Кампания Colgate «Безопасное Отбеливание» напомнила пользователям соцсетей о том, что уход за собой должен быть последовательным, безопасным и естественным. Тренд на естественность получил большое одобрение в соцсетях и вызвал широкий общественный резонанс. Подписчики селебрити поддержали принципы Colgate – постепенное движение к цели с улыбкой при поддержке близких.

Принцип регулярных и последовательных усилий для достижения естественной белой улыбки компания Colgate использовала при разработке зубных паст линейки «Безопасное Отбеливание» с активной пеной.