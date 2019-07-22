Промсвязьбанк успешно реализовал деловую программу на МВМС-2019
В Санкт-Петербурге состоялся Международный военно-морской салон. Официальным спонсором мероприятия и активным участником МВМС-2019 выступил Промсвязьбанк (ПСБ), который является опорным банком оборонно-промышленного комплекса РФ.
Как рассказал в интервью изданию «Новый оборонный заказ. Стратегии» («НОЗС») Олег Минаев, руководитель корпоративного бизнеса ПСБ, деловая программа банка на МВМС-2019 была очень насыщенной и результативной. На авторитетной площадке прошли ключевые переговоры с крупнейшими предприятиями судостроения, а также консультации, обсуждения совместных проектов и сделок. За два дня на МВМС-2019 представители Промсвязьбанка подписали ряд кредитных договоров, в том числе в соответствии с программой льготного кредитования предприятий ОПК с использованием ставки в 6,5%. Это позволило ПСБ значительно нарастить кредитный портфель, кредитное качество которого руководители банка оценивают очень высоко.
Олег Минаев добавил, что поддержку реализации программы диверсификации ОПК Промсвязьбанк считает одним из перспективных направлений работы. Банк намерен стать центром компетенций, помогающим оборонным предприятиям эффективно продвигаться по программе диверсификации.