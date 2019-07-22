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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на лося и косулю

Новости
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на лося и косулю

Полицейскими возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

В Саратовском районе злоумышленники произвели незаконный отстрел лося и косули.

В Саратовском районе в поселке Ивановский сотрудниками полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержаны четверо мужчин (два из них - жители поселка, остальные - гости из Саратова). Трое из задержанных были ранее судимы.

Мужчин подозревают в совершении незаконного отстрела лося и косули из охотничьего карабина. Оружие обнаружено сотрудниками полиции во дворе дома одного из задержанных. Карабин и гильзы направлены на комплексную экспертизу. Туши животных изъяты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса РФ.