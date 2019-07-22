В Саратове возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на лося и косулю
Полицейскими возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.
В Саратовском районе злоумышленники произвели незаконный отстрел лося и косули.
В Саратовском районе в поселке Ивановский сотрудниками полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержаны четверо мужчин (два из них - жители поселка, остальные - гости из Саратова). Трое из задержанных были ранее судимы.
Мужчин подозревают в совершении незаконного отстрела лося и косули из охотничьего карабина. Оружие обнаружено сотрудниками полиции во дворе дома одного из задержанных. Карабин и гильзы направлены на комплексную экспертизу. Туши животных изъяты.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса РФ.