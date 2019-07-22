Дан старт конкурсу "Лучшие имена немцев России-2019"

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Прием заявок продлится до 9 августа!Конкурс проводится в 9-й раз по инициативе Международного союза немецкой культуры (МСНК). С момента учреждения конкурса в 2011 году в список лауреатов вошло более 50 человек, добившихся общепризнанных успехов в своей профессиональной деятельности.В 2018 году звания лауреата конкурса удостоились художник-оружейник, Заслуженный художник РФ, член Союза художников России Нина Лохтачёва (искусство), автор знаковых работ по истории российских немцев, доктор исторических наук, профессор Аркадий Герман (наука), Олимпийская чемпионка по баскетболу, Заслуженный мастер спорта СССР Ирина Минх (спорт), Почетный работник общего образования РФ Анна Соседова (педагогика), российский политический и общественный деятель, член Совета Федерации ФС РФ Виктор Кресс (общественная деятельность).В рамках специальной номинации «Имя народа» увековечены имена доктора медицинских наук, профессора, врача-хирурга, члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР, академика РАМН Евгения Вагнера (1918-1998) и доктора медицинских наук, профессора Владимира Матова (1928-1916), который многие годы отвечал за медицинское обеспечение советских Олимпийских сборных.Почетное звание лауреатом конкурса присуждается в каждой из пяти номинаций, названных в честь выдающихся личностей из числа этнических немцев России и бывшего СССР:– в области искусства им. Анны Герман;– в области науки им. Бориса Раушенбаха;– в области педагогики им. Виктора Кляйна;– в области общественной деятельности им. Артура Карла;– в области спорта им. Рудольфа Пфлюгфельдера.Почетное звание присуждается номинанту, набравшему наибольшее число голосов в ходе открытого интернет-голосования на страничке конкурса.Также учреждены две дополнительные номинации, лауреаты в которых определяются решением Оргкомитета конкурса. Почетная номинация «Имя народа» увековечивает память российских немцев, которых уже нет с нами, но вклад которых в развитие страны неоценим и не должен быть забыт. Номинации в сфере международного гуманитарного сотрудничества им. Фридриха-Фромгольда Мартенса удостаиваются правозащитники, дипломаты, общественные, культурные и политические деятели в сфере российско-германского сотрудничества.Документы для участия в конкурсе (заявки, списки достижений и рекомендательные письма) принимаются по электронной почте: avangard.ivdk@ivdk.ru, контактное лицо – Роберт Липский, проект-менеджер МСНК. Вопросы по конкурсной процедуре и оформлению заявки можно задать по телефону в Москве: +7 (495) 531-68-88 (доб. 198), по вопросам информационного взаимодействия обращайтесь по телефону пресс-службы МСНК: +7 (495) 531-68-88 (доб.165, 156).