В областном киновидеоцентре можно увидеть "Пушистого шпиона"
Очередной летней новинкой областного киновидеоцентра стал анимационный фильм «Пушистый шпион» (6+).
Главная героиня киноленты – рыжая домашняя кошечка по имени Марни. Насмотревшись детективных сериалов, она решает раскрыть серию загадочных ограблений. Ее помощниками в этой нелегкой задаче становятся новые друзья – петух, сторожевой пес и сбежавшая из цирка зебра. Новоиспеченные шпионы попадают в круговорот захватывающих приключений!
Кинолента рассчитана как на семейный просмотр, так и на показ для детской аудитории.
В ближайшее время мультфильм можно будет увидеть в кинозале «На Рижской» в рамках проекта «Семейные киночетверги» и на киноустановках области в рамках проекта «Киноновинки – региону». - сообщает пресс-служба ОКВЦ.