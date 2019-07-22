22 июля 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
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17:10 | 22 июля
Михаил Исаев потребовал уволить виновных в инциденте в детском саду N174
16:31 | 22 июля
Более 3,8 тысяч человек зарегистрировались на Едином портале государственных услуг в центрах занятости населения
15:35 | 22 июля
Дан старт конкурсу "Лучшие имена немцев России-2019"
14:49 | 22 июля
В августе работающим пенсионерам области произведут перерасчет страховых пенсий
13:58 | 22 июля
Общественный транспорт в Саратове работает в плановом режиме
13:00 | 22 июля
В областном киновидеоцентре можно увидеть "Пушистого шпиона"
12:02 | 22 июля
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на лося и косулю
10:48 | 22 июля
Радиационно-стойкие ИВЭП представит КРЭТ на авиасалоне МАКС-2019
10:15 | 22 июля
Известные блогеры в рамках кампании Colgate «Безопасное Отбеливание» поделились историями
10:06 | 22 июля
Промсвязьбанк успешно реализовал деловую программу на МВМС-2019
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В областном киновидеоцентре можно увидеть "Пушистого шпиона"

Новости
В областном киновидеоцентре можно увидеть "Пушистого шпиона"

Очередной летней новинкой областного киновидеоцентра стал анимационный фильм «Пушистый шпион» (6+).

Главная героиня киноленты – рыжая домашняя кошечка по имени Марни. Насмотревшись детективных сериалов, она решает раскрыть серию загадочных ограблений. Ее помощниками в этой нелегкой задаче становятся новые друзья – петух, сторожевой пес и сбежавшая из цирка зебра. Новоиспеченные шпионы попадают в круговорот захватывающих приключений!

Кинолента рассчитана как на семейный просмотр, так и на показ для детской аудитории.

В ближайшее время мультфильм можно будет увидеть в кинозале «На Рижской» в рамках проекта «Семейные киночетверги» и на киноустановках области в рамках проекта «Киноновинки – региону». - сообщает пресс-служба ОКВЦ.