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В аэропорт «Гагарин» выбраны операторы общественного питания

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В пассажирском терминале нового саратовского аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») откроется кофейня региональной сети «Кофе и Шоколад» и ресторан «Фри Флай».

Известная саратовцам кофейня сети «Кофе и Шоколад» будет расположена на первом этаже в общедоступной зоне аэровокзала, где оценить уютную атмосферу и разнообразное меню смогут не только пассажиры, но также встречающие и провожающие. На выбор посетителям будут предложены классические блюда и десерты французской кондитерской «Пеше Миньон», изысканные сорта кофе и чая.

Для пассажиров, ожидающих вылета внутрироссийских или международных рейсов, на втором этаже пассажирского терминала откроется ресторан «Фри Флай». В его меню представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус. Кроме того, посетителям ресторана будет предоставлена возможность взять с собой блюда в самолет.

- Мы работаем на тем, чтобы наших пассажиров с открытием новой авиагавани ждало качественное и быстрое обслуживание, ну и, конечно, широкий ассортимент блюд и напитков на любой вкус, - отметил исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин. – Меню кофейни и ресторана, концептуальные решения их интерьеров и политика ценообразования, несомненно, позволит создать для всех посетителей аэропорта «Гагарин» комфортные условия обслуживания.

В настоящее время операторы кофейни и ресторана приступили к обустройству будущих заведений и откроют свои двери одновременно с началом работы нового аэропорта «Гагарин». Отметим, что в различных зонах пассажирского терминала также будет установлено 40 вендинговых аппаратов, оснащенных автоматизированными системами продажи напитков и снеков.