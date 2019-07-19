19 июля 2019 ПЯТНИЦА
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17:10 | 19 июля
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16:17 | 19 июля
Более 120 детей совершили путешествие в "Волшебную страну Мультипликацию"
15:25 | 19 июля
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Количество «Мобильных бригад» в области увеличено с 39 до 65 единиц
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ПФР разъясняет, как подтвердить статус предпенсионера
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В сельских школах установят 3D-оборудование
11:43 | 19 июля
Жительница Саратова выплатит судебный штраф за организацию азартных игр
10:50 | 19 июля
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09:58 | 19 июля
Саратовцев приглашают отпраздновать Всемирный день бокса
09:10 | 19 июля
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Более 120 детей совершили путешествие в "Волшебную страну Мультипликацию"

Новости


Путешествие в «Волшебную страну Мультипликацию» совершили 18 июля гости проекта «Кино в истории России».

Тематическое киномероприятие Саратовского областного методического киновидеоцентра прошло на площадке Исторического парка «Россия – моя история». Его зрителями стали 128 человек.

Юные любители кино и их родители познакомились с разными техниками создания анимационных фильмов, увидели фрагменты первых черно-белых и немых мультфильмов, поучаствовали в викторинах и играх. После чего вниманию всех участников был представлен полнометражный мультипликационный фильм «Большое путешествие» (6+).
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