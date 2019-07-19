Более 120 детей совершили путешествие в "Волшебную страну Мультипликацию"
Путешествие в «Волшебную страну Мультипликацию» совершили 18 июля гости проекта «Кино в истории России».
Тематическое киномероприятие Саратовского областного методического киновидеоцентра прошло на площадке Исторического парка «Россия – моя история». Его зрителями стали 128 человек.
Юные любители кино и их родители познакомились с разными техниками создания анимационных фильмов, увидели фрагменты первых черно-белых и немых мультфильмов, поучаствовали в викторинах и играх. После чего вниманию всех участников был представлен полнометражный мультипликационный фильм «Большое путешествие» (6+).