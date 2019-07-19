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Саратовский проект «#PROДетство» стал победителем конкурса грантов форума "Территория смыслов"

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19 июля завершилась вторая смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория Смыслов» - «Россия - страна возможностей.

Экосреда - образование». Участниками площадки стали 1000 молодых людей - лидеры в своих профессиональных сферах, имеющие эффективный опыт проектной деятельности.

Целью смены стала разработка проектов для федеральной платформы «Россия - страна возможностей». Участников смены поделили на 54 группы, которые в конце форума представили уникальные идеи, проработанные в рамках тренд-сессий и самостоятельной групповой работы.

В делегацию Саратовской области на форуме вошли представители Регионального отделения Российского движения школьников - 14 педагогов общеобразовательных организаций и специалистов работе с молодежью.

Оксана Антонова и Михаил Иванов стали инициаторами одного из проектов - победителей «#PROДетство», целью которого является создание централизованной межрегиональной площадки по обучению основам вожатского мастерства школьников, активистов РДШ, подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, и студентов. Обучение будет проходить через вовлечение молодежи в социально значимую деятельность посредством коворкинг-центров в Саратове, Волгограде и Набережных Челнах.

Саратовский проект выиграл грант в размере 2 миллионов рублей. Всего на командные проекты на всю смену было выделено 3 миллиона рублей.
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