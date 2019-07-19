Количество «Мобильных бригад» в области увеличено с 39 до 65 единиц
Службы «Мобильных бригад» 26-ти комплексных центров социального обслуживания населения области получили новые автомобили «Газель», поступившие в регион в рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Нацпроект позволил модернизировать востребованную населением службу «Мобильных бригад» и сегодня их количество в области увеличится с 39 до 65 единиц. Новые автомобили предназначены для выездов в отдаленные села специалистов комплексных центров социального обслуживания, социальных и медицинских работников, юристов, психологов и волонтеров всех возрастов, а также проведения скрининговых обследований и диспансеризации людей старше 65 лет в лечебных учреждениях области.