ПФР разъясняет, как подтвердить статус предпенсионера

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За полгода в Саратовской области статус предпенсионера был подтвержден уже более 8 тысячам жителей региона.Напомним, что предпенсионный возраст наступает за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Так, в 2019 году гражданами предпенсионного возраста являются женщины, достигшие возраста 51 год, рожденные с 1964 по 1968 год, и мужчины, достигшие возраста 56 лет (1959 – 1963г.р.). Это касается лиц, выходящих на пенсию по общим основаниям. При определении статуса предпенсионера в отношении лиц, претендующих на досрочное назначение пенсии по старости, применяются дополнительные критерии.Предпенсионеры при определенных условиях имеют право на ряд льгот, таких как повышенный размер пособия по безработице, льготы по диспансеризации, налоговые льготы и другие. Чтобы их оформить, гражданину не обязательно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд за документом, подтверждающим статус предпенсионера.Достаточно подать заявление в соответсвующее ведомство, предоставляющее льготу. Благодаря защищенным электронным каналам связи, статус предпенсионера будет подтвержден в рамках межведомственного взаимодействия.Работодатели получают сведения о работниках предпенсионного возраста в электронном виде в рамках соглашений об информационном взаимодействии.Также в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru работает электронный сервис, который позволяет самостоятельно заказать справку об отнесении к категории предпенсионеров. Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения, - Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».Кроме этого, подтвердить льготный статус предпенсионер может лично, обратившись в Управление ПФР или МФЦ.