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В сельских школах установят 3D-оборудование

Новости
В сельских школах установят 3D-оборудование


В 65 школах сельской местности и малых городов идут ремонтные работы по созданию центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

По информации министерства образования области, в данных центрах школьники будут обучаться безопасности жизнедеятельности, технологии, математике, информатике по новым методикам. В 2019 году такие возможности получат учащиеся 65 школ 38 муниципальных районов региона. Все школы в настоящее время ведут ремонт помещений в соответствии с типовым дизайн-проектом центров «Точка роста».

Помимо обучения по предметам, центры позволят реализовать разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

- Центры будут расположены в двух помещениях школы площадью не менее 40 квадратных метров каждое. Это ученический класс, где будут проходить учебные занятия по технологии, математике и информатике, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности с зонами для работы с ручным инструментом и для работы с 3D-оборудованием. И класс коворкинга, включающего шахматную гостиную и медиазону, зону проектной деятельности. Класс коворкинга станет открытым пространством, выполняющим роль центра общественной жизни школы, - сообщила первый замминистра образования Елена Нерозя.

До 2023 года в области планируется открыть 260 центров «Точка роста» с охватом 55 тысяч обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. Обучаться в них школьники смогут и в каникулярное время.