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Жительница Саратова выплатит судебный штраф за организацию азартных игр

Новости / ЧП
Жительница Саратова выплатит судебный штраф за организацию азартных игр


В ходе следствия и суда обвиняемая полностью признала свою вину.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года 36-летняя жительница города Саратова, действуя группой лиц по предварительному сговору с двумя жителями Воронежской области, организовала в нежилом помещении, расположенном на улице Астраханской проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты 69 компьютерных системных блока с аппаратно-программной конфигурацией, использовавшейся для проведения азартных игр.

Сообщается, что на предварительном следствии и в суде женщина полностью признала вину в инкриминируемом ей деянии. В соответствии с действующим законодательством судом в отношении нее прекращено уголовное преследование и применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В следственном управлении также отметили, что уголовное дело в отношении двоих ее соучастников было выделено в отдельное производство.