Саратовцы и жители региона, имеющие инвалидность, могут воспользоваться службой «Социальное такси»

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Согласно Положению об организации этой службы, человек с инвалидностью может по предварительной заявке заказать себе «Социальное такси» для поездки в социально значимые учреждения, например, в больницу, поликлинику, аптеку, учреждение социальной защиты, бюро медико-социальной экспертизы и пр.Количество бесплатных перевозок, оказываемых одному получателю социальной услуги, составляет не более восьми в месяц. Одной перевозкой гражданина является его доставка от места посадки до места высадки.При необходимости получить услугу более восьми раз в месяц, граждане могут воспользоваться службой «Социальное такси» на платной основе, согласно утвержденным тарифам. Стоимость проезда для людей с инвалидностью составляет 11 рублей за один километр с момента посадки до момента высадки инвалида.