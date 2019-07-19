Саратовцев приглашают отпраздновать Всемирный день бокса
22 июля (понедельник), наша область наравне с остальными субъектами РФ отпразднует Всемирный день бокса 2019, который с этого года носит официальный статус.
Важно отметить, что Исполком AIBA проголосовал за признание Дня бокса международным и внес его в календарь по инициативе Федерации бокса России. Таким образом, теперь День бокса 22 июля официально признан международным праздником и будет отмечаться во всех 205 странах - членах AIBA.
Эпицентром всероссийского празднования станет Красная площадь в Москве, где соберется несколько тысяч боксеров для проведения совместной тренировки. По заявлению организаторов данное событие должно войти в Книгу рекордов Гиннеса.
Главным местом празднования Всемирного дня бокса 2019 в Саратове станет площадь перед ФОК «Звездный». В программе мероприятия: совместная тренировка с выдающимися саратовскими боксерами - Анатолием Семеновым и Артемом Чеботаревым, а также вручение новой боксерской экипировки воспитанникам боксерских клубов со всех муниципальных образований Саратовской области. Начало тренировки в 14:00.