19 июля 2019 ПЯТНИЦА
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Саратовцев приглашают отпраздновать Всемирный день бокса

Новости


22 июля (понедельник), наша область наравне с остальными субъектами РФ отпразднует Всемирный день бокса 2019, который с этого года носит официальный статус.

Важно отметить, что Исполком AIBA проголосовал за признание Дня бокса международным и внес его в календарь по инициативе Федерации бокса России. Таким образом, теперь День бокса 22 июля официально признан международным праздником и будет отмечаться во всех 205 странах - членах AIBA.

Эпицентром всероссийского празднования станет Красная площадь в Москве, где соберется несколько тысяч боксеров для проведения совместной тренировки. По заявлению организаторов данное событие должно войти в Книгу рекордов Гиннеса.

Главным местом празднования Всемирного дня бокса 2019 в Саратове станет площадь перед ФОК «Звездный». В программе мероприятия: совместная тренировка с выдающимися саратовскими боксерами - Анатолием Семеновым и Артемом Чеботаревым, а также вручение новой боксерской экипировки воспитанникам боксерских клубов со всех муниципальных образований Саратовской области. Начало тренировки в 14:00.