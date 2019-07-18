Сотрудники «Костанайских минералов» стали призерами гонки BI GROUP Ironman

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Команда предприятия с успехом преодолела вплавь 1 900 метров, 90 километров на велосипеде и 21 километр бегом. Интересно, что в составе команды выступал 61-летний Сергей Овчаренко, 40 лет проработавший в хризотиловой отрасли.В интервью журналистам он сказал, что своим примером доказывает: заявления оппонентов о вреде хризотила надуманы. Сергей много лет занимается спортом, всегда бодр, энергичен и здоров, хотя «бок о бок» проработал с якобы опасным минералом десятки лет. Спортсмен заявил, что команда посвящает победу защите хризотил-асбеста, чтобы весь мир увидел молодых и взрослых людей, полных энергии и жизнелюбия, ежедневно взаимодействующих с минералом.Следует отметить, что команда призеров состояла только из сотрудников комбината, которые перед выступлением в экстремальных условиях прошли жесткий отбор. Кроме того, комбинат АО «Костанайские минералы» активно популяризирует триатлон среди своих работников и населения города.