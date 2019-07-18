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Сотрудники «Костанайских минералов» стали призерами гонки BI GROUP Ironman

Новости
Сотрудники «Костанайских минералов» стали призерами гонки BI GROUP Ironman

Работники комбината «Костанайские минералы» стали серебряными призерами чемпионата BI GROUP IRONMAN 70.3 ASTANA.

Команда предприятия с успехом преодолела вплавь 1 900 метров, 90 километров на велосипеде и 21 километр бегом. Интересно, что в составе команды выступал 61-летний Сергей Овчаренко, 40 лет проработавший в хризотиловой отрасли.

В интервью журналистам он сказал, что своим примером доказывает: заявления оппонентов о вреде хризотила надуманы. Сергей много лет занимается спортом, всегда бодр, энергичен и здоров, хотя «бок о бок» проработал с якобы опасным минералом десятки лет. Спортсмен заявил, что команда посвящает победу защите хризотил-асбеста, чтобы весь мир увидел молодых и взрослых людей, полных энергии и жизнелюбия, ежедневно взаимодействующих с минералом.

Следует отметить, что команда призеров состояла только из сотрудников комбината, которые перед выступлением в экстремальных условиях прошли жесткий отбор. Кроме того, комбинат АО «Костанайские минералы» активно популяризирует триатлон среди своих работников и населения города.