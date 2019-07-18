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В Саратове в четвертый раз пройдет марафон «Река здоровья»

Новости


3 августа 2019 года на территории области запланировано проведение Волжского марафона «Река здоровья» - заплыв через реку Волгу. Дата проведения согласована с ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей».

Старт - в 16.00 по местному времени от песчаного берега на мостотряде Энгельса около старого моста «Саратов-Энгельс», финиш - на Набережной Космонавтов города Саратова у Ротонды в интервале 16.45-18.00.

В заплыве примут участие спортсмены в возрасте 18-60 лет, имеющие плавательную подготовку не ниже первого юношеского спортивного разряда.

Информацию о проведении марафона, положение, предварительная регистрация участников проходит на официальном сайте мероприятия река-здоровья.рф.

Программа проведения марафона:

12:00 – 15.00 – регистрация участников заплыва, оформление допуска на заплыв в ФОК «Олимпия», г. Энгельс, ул. Тургенева, 20 «А».
15.25 – 15.45 – общая разминка;
15.45 – 15:55 - торжественное открытие;
16:00 – старт заплыва;
16.45 – 18:15 финиш участников.