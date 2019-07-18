«Крылья» и «Примат»: уличная гимнастика для настоящих победителей

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Поэтому встреча 18 июля спортсменов, культивирующих в нашем городе уличную гимнастику, со следж-хоккеистами, которые в эти дни проходят интенсив «Мы в следж-хоккее», оказалась абсолютно логичной.Центр города. Солнечное утро. Оснащенная разнообразными и красочными тренажерами спортивная площадка перед домом №1 на улице Серова словно говорит: «здоровый образ жизни — наше всё», и так и зовет приобщиться к миру спорта, да – основательно. «Крылья» взялись за дело, не дожидаясь гостей-профессионалов уличной гимнастики. Ребята подтягивались, качали пресс, некоторые и на голове постояли. И все это под шутки, смех, дружеское общение. Разминка оказалась кстати. Когда на площадку приехали атлеты из «Примата», началось самое интересное. Почему у Воркаут Центра такое название, спросит читатель? Призыв к спортивным действиям у его участников звучит в меру шутливо только сперва: «Эволюционируй вместе с нами». Показав игрокам «Крыльев» несколько вариантов одного из трех базовых и самых важных элементов воркаута – подтягиваний — спортсмены Воркаут Центра показали безмерную физическую подготовку и красоту. Упражнения в их исполнении заразили следж-хоккеистов своей зрелищностью. Желающие (а ими оказались почти все игроки команды, собравшиеся в этот день на площадке) выстроились в очередь перед турником, где получили возможность подтянуться. В помощь ребятам был фиксирующий резиновый жгут, но именно он превратил эту часть тренировки в настоящий мастер-класс по подтягиваниям. В ее финале Юрий Чамалетдинов в очередной раз доказал, что вратарь — опора команды, подтянувшись порядка двадцати раз безо всяких вспомогательных устройств. И у «Крыльев» эта опора – надежная. Взрослые представители команды тоже не остались в стороне. Свою замечательную подготовку показали координатор клуба и по совместительству отец защитника Сергея Широких — Игорь Борисович, и отец защитника Павла Белоглазова – Дмитрий Николаевич.Активны были и «виновники торжества» под названием «Мы в следж-хоккее» – новички. Настоящей «зажигалкой» спортивного праздника стал Шамиль Фаизов, который бросил приехавшим профи вызов на состязания по армреслингу. Другой новобранец Даниил Щербаков со всей серьезностью пытался освоить тренажер для прокачки пресса.Индивидуальные упражнения завершились командным отжиманием и коллективным фото.В финале встречи Илья Кузнецов произнес слова, очень важные для ребят и дорогие для их родителей.По итогам уличного занятия по общей физической подготовке каждый «следжик» претендовал на звание «героя дня». В правдивости этих слов можно было убедиться на тренировке, которая состоялась через час в ФОК «Заводской». Как ни банально звучит, но «Крылья» действительно летали. Что это? Командный дух? Настрой старшими товарищами? Вдохновенная поддержка родителей? Всё вместе. И потому что, «все вместе». Создают в Саратове ледовый, но жаркий и насыщенный, мир следж-хоккея. Обретая новых единомышленников из других видов спорта. Вставая с ними в один ряд. Заявляя о себе как о «хозяевах собственной жизни» своими ежедневными маленькими победами над всевозможными препятствиями. Герои? Конечно, они.Автор Елена МаркеловаФото автора