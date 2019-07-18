В минувшие сутки горели частные дома, сено, дача

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17 июля в 15.50 на пульт «01» Балашова поступил сигнал о пожаре в нежилом деревянном доме на улице Астраханской. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.В 17.26 из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования в Саратове загорелся частный двухэтажный дом на улице Межевой в Волжском районе. На тушение выезжали 4 единицы техники, 14 человек личного состава.Десятью минутами позже на пульт «01» поступил сигнал о загорании сена в поселке Непряхин Озинского района. Сено горело на открытой площадке, площадь пожара составила 60 "квадратов". Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. На тушение выезжали 2 единицы техники.Около полуночи на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании деревянной дачи в СНТ «Синап» (Ленинский район). Площадь пожара составила 21 квадратный метр.18 июля в четыре утра в Саратове загорелся автомобиль «Лексус Е250» на улице Орджоникидзе. Горел моторный отсек и приборная панель на площади два квадратных метра. Предположительно причина пожара – несоблюдение правил устройства и эксплуатации транспортного средства.