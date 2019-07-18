18 июля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:26 | 18 июля
Сотрудники «Костанайских минералов» стали призерами гонки BI GROUP Ironman
17:00 | 18 июля
В Саратове в четвертый раз пройдет марафон «Река здоровья»
16:33 | 18 июля
«Крылья» и «Примат»: уличная гимнастика для настоящих победителей
15:39 | 18 июля
В минувшие сутки горели частные дома, сено, дача
14:45 | 18 июля
Поголовье крупного рогатого скота выросло в Саратовской области
13:48 | 18 июля
Энергетики восстановили ГВС после гидравлических испытаний от ТЭЦ-5
12:57 | 18 июля
Константин Худяков провел школу «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт» в рамках девятой смены на Форуме «Таврида 5.0» в Крыму
12:00 | 18 июля
Начала работу информационная система «РЭО Радар»
10:59 | 18 июля
Юные саратовские дарования стали участниками международной летней творческой школы «Новые имена»
10:01 | 18 июля
Саратовских предпринимателей приглашают совершить бизнес-миссию в Азербайджан
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Поголовье крупного рогатого скота выросло в Саратовской области

Новости
Поголовье крупного рогатого скота выросло в Саратовской области

В первом полугодии 2019 года развитие животноводства области демонстрирует положительную динамику к уровню прошлого года по всем категориям предприятий аграрного сектора.

Так, во всех категориях хозяйств, произведено скота и птицы на убой в живом весе более 78 тысяч тонн, надоено молока более 34 тысяч тонн, получено яиц 460 миллионов штук.

Поголовье крупного рогатого скота насчитывает более 466 тысяч (увеличение на 5,5 тыс. голов), в том числе почти 198 тысяч коров. Поголовье свиней составляет около 283 тысяч, овец и коз - почти 643 тысячи. Большинство производственных показателей к уровню прошлого года, демонстрируют устойчивый рост.