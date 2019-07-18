Поголовье крупного рогатого скота выросло в Саратовской области
В первом полугодии 2019 года развитие животноводства области демонстрирует положительную динамику к уровню прошлого года по всем категориям предприятий аграрного сектора.
Так, во всех категориях хозяйств, произведено скота и птицы на убой в живом весе более 78 тысяч тонн, надоено молока более 34 тысяч тонн, получено яиц 460 миллионов штук.
Поголовье крупного рогатого скота насчитывает более 466 тысяч (увеличение на 5,5 тыс. голов), в том числе почти 198 тысяч коров. Поголовье свиней составляет около 283 тысяч, овец и коз - почти 643 тысячи. Большинство производственных показателей к уровню прошлого года, демонстрируют устойчивый рост.