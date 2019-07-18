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Энергетики восстановили ГВС после гидравлических испытаний от ТЭЦ-5

Новости
Энергетики восстановили ГВС после гидравлических испытаний от ТЭЦ-5

Саратовский филиал «Т Плюс» восстановил подачу горячей воды после проведения гидравлических испытаний тепломагистралей №№ 1,3,7, а также зон 3-й и 6-й насосных. В течение сегодняшнего дня энергетики проведут контрольную проверку режимов и осмотрят состояние трубопроводов.

Вместе с тем энергетики обращают внимание, что по каждому конкретному адресу скорость восстановления ГВС после опрессовки зависит от нескольких объективных факторов: протяженность и диаметр трубопровода, а также работа самих управляющих организаций.

По таким участкам процесс восстановления горячего водоснабжения осуществляется под постоянным контролем оперативных служб «Т Плюс» и тепловой инспекции Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Специалисты оказывают помощь управляющим организациям в тех ситуациях, когда вопросы обеспечения клиентов горячей водой находятся в зоне ответственности УК-ТСЖ.

Энергокомпания обращается ко всем управляющим компаниям и ТСЖ с просьбой. А именно - оперативно информировать жителей об отключении горячего водоснабжения в связи с ремонтными работами на теплосетях и его восстановлении. А также уведомлять жителей о продлении сроков ремонтных работ, если в УК поступили соответствующие телефонограммы и сообщения из теплоснабжающей компании. Практика показывает, что горожане зачастую оказываются в неведении в подобных ситуациях и сами берутся выяснять информацию, не дожидаясь разъяснений от обслуживающих компаний. Между тем информирование надлежащим образом – это прямая зона ответственности УК перед собственниками жилья. Собственники вправе оперативно получать оповещения и требовать это от обслуживающей организации.