Константин Худяков провел школу «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт» в рамках девятой смены на Форуме «Таврида 5.0» в Крыму
С 8 по 13 июля 2019 г. в Крыму была организована девятая смена Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", которая была посвящена современному искусству и проходила под названием «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим».
В этой смене приняли участие более 400 кураторов и продюсеров художественных событий, современных художников и скульпторов, теоретиков и арт-критиков, реставраторов в возрасте от 18 до 35 лет. Для молодых участников была подготовлена образовательная программа, сессии личностного роста и мастер–классы от ведущих экспертов форума.
Впервые на форуме в этом году была организована школа «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт», подготовленная Творческим союзом художников России при поддержке Поволжского отделения Российской академии художеств. Куратор школы - Константин Васильевич Худяков, президент ТСХР, академик Российской академии художеств, руководитель Поволжского отделения РАХ, пионер цифрового искусства в России. Второй куратор - художник Наталия Ламанова, много лет работающая в сфере цифровых технологий.
В ходе работы школы Константином Худяковым и Натальей Ламановой были проведены теоретические и практические занятия по теме "Новейшие цифровые технологии в контексте современного искусства", в которых приняли участие 30 студентов и молодых художников из разных регионов страны, прошедших творческий отборочный конкурс.
Программа курса была построена в формате чередующихся лекций и 5 мастер-классов по цифровому искусству.