Константин Худяков провел школу «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт» в рамках девятой смены на Форуме «Таврида 5.0» в Крыму

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В этой смене приняли участие более 400 кураторов и продюсеров художественных событий, современных художников и скульпторов, теоретиков и арт-критиков, реставраторов в возрасте от 18 до 35 лет. Для молодых участников была подготовлена образовательная программа, сессии личностного роста и мастер–классы от ведущих экспертов форума.Впервые на форуме в этом году была организована школа «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт», подготовленная Творческим союзом художников России при поддержке Поволжского отделения Российской академии художеств. Куратор школы - Константин Васильевич Худяков, президент ТСХР, академик Российской академии художеств, руководитель Поволжского отделения РАХ, пионер цифрового искусства в России. Второй куратор - художник Наталия Ламанова, много лет работающая в сфере цифровых технологий.В ходе работы школы Константином Худяковым и Натальей Ламановой были проведены теоретические и практические занятия по теме "Новейшие цифровые технологии в контексте современного искусства", в которых приняли участие 30 студентов и молодых художников из разных регионов страны, прошедших творческий отборочный конкурс.Программа курса была построена в формате чередующихся лекций и 5 мастер-классов по цифровому искусству.