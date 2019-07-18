18 июля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:26 | 18 июля
Сотрудники «Костанайских минералов» стали призерами гонки BI GROUP Ironman
17:00 | 18 июля
В Саратове в четвертый раз пройдет марафон «Река здоровья»
16:33 | 18 июля
«Крылья» и «Примат»: уличная гимнастика для настоящих победителей
15:39 | 18 июля
В минувшие сутки горели частные дома, сено, дача
14:45 | 18 июля
Поголовье крупного рогатого скота выросло в Саратовской области
13:48 | 18 июля
Энергетики восстановили ГВС после гидравлических испытаний от ТЭЦ-5
12:57 | 18 июля
Константин Худяков провел школу «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт» в рамках девятой смены на Форуме «Таврида 5.0» в Крыму
12:00 | 18 июля
Начала работу информационная система «РЭО Радар»
10:59 | 18 июля
Юные саратовские дарования стали участниками международной летней творческой школы «Новые имена»
10:01 | 18 июля
Саратовских предпринимателей приглашают совершить бизнес-миссию в Азербайджан
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Начала работу информационная система «РЭО Радар»

Новости


Начала работу информационная система «РЭО Радар».

Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникации:

- круглосуточный call – центр: 8(800)600-90-08;

- сайт: radar.reo.ru.

Любой желающий может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем населенном пункте и приложить фотографию или видео.

ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией.