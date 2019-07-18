Начала работу информационная система «РЭО Радар»
Начала работу информационная система «РЭО Радар».
Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникации:
- круглосуточный call – центр: 8(800)600-90-08;
- сайт: radar.reo.ru.
Любой желающий может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем населенном пункте и приложить фотографию или видео.
ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией.