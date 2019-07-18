Саратовских предпринимателей приглашают совершить бизнес-миссию в Азербайджан
Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
26-29 августа 2019 года министерство экономического развития области и Центр поддержки экспорта Саратовской области приглашает представителей малого и среднего предпринимательства принять участие в бизнес-миссии в Республику Азербайджан город Баку.
Как сообщили в министерстве, в рамках визита будут организованы В2В-встречи с местными предпринимателями и посещение предприятий, встреча с членами Торгового представительства Российской Федерации в Республике Азербайджан. Планируется, что в ходе деловой поездки каждый участник бизнес-миссии проведёт не менее 5 встреч с потенциальными партнёрами из Азербайджана по профилю своей деятельности.
Затраты на организацию двухсторонних встреч и переговоров, перемещение по территории Республики Азербайджан, участие в деловой программе бизнес-миссии и работу переводчиков центр поддержки экспорта оплачивает за счёт собственных средств.