17 июля 2019 СРЕДА
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Делегация области принимает участие в VI форуме регионов России и Беларуси

Новости


16 –18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге проходит VI форум регионов Беларуси. В состав делегации Саратовской области под руководством Губернатора Валерия Радаева вошли первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области Вадим Ойкин и министр экономического развития области Юлия Швакова.

Событие объединило порядка 600 человек из обеих стран. На площадке форума представлены более 70 российских регионов России и все регионы Беларуси.

Сегодня в Таврическом дворце начали работать секции форума. Всего дискуссионных площадок шесть, у каждой – своя тема. Вадим Ойкин и Юлия Швакова участвуют в секции №6, на которой речь идет о развитии сотрудничества регионов, районов и городов России и Беларуси как инструменте укрепления Союзного государства. Основными спикерами секции выступают статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

Традиционно центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором планируется участие глав государств. Кроме того, состоится круглый стол на тему «Стратегия развития Союзного государства через призму евразийской интеграции и сотрудничества с третьими странами».

Важной частью программы форума станет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству.