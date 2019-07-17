17 июля 2019 СРЕДА
Новости
17:00 | 17 июля
Делегация области принимает участие в VI форуме регионов России и Беларуси
16:07 | 17 июля
Разные народности Саратовской области образуют "Хоровод дружбы"
15:10 | 17 июля
В Саратовской области 1235 семей получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала
14:18 | 17 июля
Саратовский выпускник проходит учебно-тренировочные сборы перед международной олимпиадой по географии в Гонконге
13:22 | 17 июля
В Саратове энергетики поэтапно восстанавливают горячую воду после опрессовки
12:29 | 17 июля
На фестиваль "Обермунжский треугольник" подано 148 заявок
11:45 | 17 июля
В этом году в Саратовской области появятся двенадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов
10:50 | 17 июля
Подведены итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
09:58 | 17 июля
В Саратовской области произведено свыше 67 тысяч тонн молока
09:00 | 17 июля
«Мы в следж-хоккее»: саратовские «Крылья» приветствуют новичков
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Разные народности Саратовской области образуют "Хоровод дружбы"

Новости


20 июля в 10.00 откроется областной национальный праздник «Акатуй».

Праздничное событие состоится в старинном чувашском селе Шняево Базарно-Карабулакского района (по преданию село основано в XVII веке). Традиция проведения народного летнего праздника, по словам местных жителей, издревле существует в этом селе. В живописном месте за рекой расположена так называемая «Плясовая гора» («Пашла-ту»), там обычно собирались жители и водили хороводы, играли на музыкальных инструментах, танцевали, отсюда и пошло название этого места. Уже в наше время праздник стали называть «Акатуй» (по названию самого известного сельского чувашского праздника).

Посетить мероприятие в Саратовской области планирует официальная делегация Чувашской Республики. На празднике выступят творческие коллективы из чувашского села Неверкино Пензенской области. Саратовское и пензенское села обмениваются делегациями на основные праздники.
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