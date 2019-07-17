Разные народности Саратовской области образуют "Хоровод дружбы"
20 июля в 10.00 откроется областной национальный праздник «Акатуй».
Праздничное событие состоится в старинном чувашском селе Шняево Базарно-Карабулакского района (по преданию село основано в XVII веке). Традиция проведения народного летнего праздника, по словам местных жителей, издревле существует в этом селе. В живописном месте за рекой расположена так называемая «Плясовая гора» («Пашла-ту»), там обычно собирались жители и водили хороводы, играли на музыкальных инструментах, танцевали, отсюда и пошло название этого места. Уже в наше время праздник стали называть «Акатуй» (по названию самого известного сельского чувашского праздника).
Посетить мероприятие в Саратовской области планирует официальная делегация Чувашской Республики. На празднике выступят творческие коллективы из чувашского села Неверкино Пензенской области. Саратовское и пензенское села обмениваются делегациями на основные праздники.