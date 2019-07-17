В Саратовской области 1235 семей получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала

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Всего же в регионе 1235 семей уже воспользовались такой возможностью и получают ежемесячную выплату из средств МСК.Напомним, выплата полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года.Право на ежемесячную выплату определяется исходя из общей суммы доходов семьи за последние 12 календарных месяцев. Выплата назначается, если доход на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года (14031 рубль на одного человека).Для удобства расчетов на сайте ПФР www.pfrf.ru имеется специальный калькулятор с прожиточными минимумами во всех субъектах РФ и максимальным месячным доходом семьи, дающим право на ежемесячную выплату.Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года – в Саратовской области 9022 рубля. Первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление о назначении выплаты. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет.