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В Саратовской области 1235 семей получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала

Новости


За первое полугодие в Саратовской области территориальными органами ПФР было принято свыше 700 заявлений о назначении ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Всего же в регионе 1235 семей уже воспользовались такой возможностью и получают ежемесячную выплату из средств МСК.

Напомним, выплата полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года.

Право на ежемесячную выплату определяется исходя из общей суммы доходов семьи за последние 12 календарных месяцев. Выплата назначается, если доход на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года (14031 рубль на одного человека).

Для удобства расчетов на сайте ПФР www.pfrf.ru имеется специальный калькулятор с прожиточными минимумами во всех субъектах РФ и максимальным месячным доходом семьи, дающим право на ежемесячную выплату.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года – в Саратовской области 9022 рубля. Первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление о назначении выплаты. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет.
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