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Саратовский выпускник проходит учебно-тренировочные сборы перед международной олимпиадой по географии в Гонконге

Новости


Сборная России проходит учебно-тренировочные сборы в Международном детском центре «КОМПЬЮТЕРиЯ» г. Тверь перед международной естественнонаучной олимпиадой юниоров по географии в Гонконге (Китай).

В состав сборной входит выпускник Лицея № 2 г. Саратова Михаил Балабан. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии в 2018 году Михаил был призером, а в 2019 году завоевал статус победителя олимпиады и вошёл в сборную России. Уже в составе сборной Михаил принимал участие в Балтийской олимпиаде школьников по географии (Baltic iGeo), где взял бронзовую медаль.

Михаил Балабан рассказал о Балтийской олимпиаде школьников по географии (Baltic iGeo) и уровне ее сложности:

«Балтийская олимпиада очень сильно отличается от всероссийской олимпиады школьников. Во-первых, она полностью проходит на английском языке. Во-вторых, если всероссийская олимпиада проверяет общегеографические знания, теоретические вопросы, то балтийская заточена на практику – на применение знаний в конкретной ситуации, на полевые задания. Это очень ценный опыт, учитывая, что наши педагоги рассматривают ее как тренировку перед международной олимпиадой», - поделился Михаил Балабан.