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В Саратове энергетики поэтапно восстанавливают горячую воду после опрессовки

Новости


Саратовский филиал «Т Плюс» приступил к поэтапному восстановлению подачи горячей воды после проведения гидравлических испытаний тепломагистралей №№ 1,3,7, а также зон 3-й и 6-й насосных.

По данным тепловой инспекции «Энергосбыт Плюс», которая ежедневно проводит мониторинг процесса подключения и поадресно проверяет обращения жителей, горячее водоснабжение уже возобновлено в пос. Солнечный. Полный список включенных объектов опубликован на сайте https://teplo.energy/. В настоящий момент идет заполнение коммуникаций по улицам Рижская, Антонова и Блинова.

Энергокомпания максимально интенсивно ведет работы по ремонту тепловых сетей. Для их оперативного завершения ежедневно привлекаются порядка 20 бригад, а также более 70 единиц техники. По некоторым объектам специалисты работают в круглосуточном режиме.

Подключение клиентов идет поэтапно - отдельными участками. Сначала трубопроводы заполняются теплоносителем, затем производится восстановление гидравлического и температурного режимов, организуется контрольный осмотр коммуникаций. И только после всех этих процедур открываются задвижки на включение горячей воды. Управляющие организации заранее предупреждаются о подаче теплоресурса.

"Мы понимаем, что подготовка теплосетей к предстоящему отопительному сезону, связанная с отключением горячей воды приносит неудобства жителям города, - отмечает директор Саратовского филиала «Т Плюс» Александр Шудегов, - Однако это необходимый процесс, поэтому наша компания прикладывает максимальные усилия, чтобы вовремя выявить все слабые места и оперативно произвести их замену."