17 июля 2019 СРЕДА
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17:00 | 17 июля
Делегация области принимает участие в VI форуме регионов России и Беларуси
16:07 | 17 июля
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15:10 | 17 июля
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14:18 | 17 июля
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13:22 | 17 июля
В Саратове энергетики поэтапно восстанавливают горячую воду после опрессовки
12:29 | 17 июля
На фестиваль "Обермунжский треугольник" подано 148 заявок
11:45 | 17 июля
В этом году в Саратовской области появятся двенадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов
10:50 | 17 июля
Подведены итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
09:58 | 17 июля
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09:00 | 17 июля
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На фестиваль "Обермунжский треугольник" подано 148 заявок

Новости


Организаторы Открытого областного фестиваля авторской песни и шансона «Обермунжский треугольник» в Марксе сообщают о регистрации 148 заявок на участие в конкурсе.

"При этом, наиболее активным оказался город Саратов — 24 заявки поступило от представителей областного центра. Немного отстали Балаково и Балашов, делегации из этих городов постоянно принимают участие в фестивале, и с каждым годом становятся только больше. Кроме конкурсантов из различных районов Саратовской губернии о готовности приехать, и бороться за звания и призы сообщили представители других регионов России. Организаторы уже зарегистрировали по две заявки из Смоленской области и Пермского края и одну заявку из города Самара", - сообщает пресс-служба фестиваля.