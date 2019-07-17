На фестиваль "Обермунжский треугольник" подано 148 заявок
Организаторы Открытого областного фестиваля авторской песни и шансона «Обермунжский треугольник» в Марксе сообщают о регистрации 148 заявок на участие в конкурсе.
"При этом, наиболее активным оказался город Саратов — 24 заявки поступило от представителей областного центра. Немного отстали Балаково и Балашов, делегации из этих городов постоянно принимают участие в фестивале, и с каждым годом становятся только больше. Кроме конкурсантов из различных районов Саратовской губернии о готовности приехать, и бороться за звания и призы сообщили представители других регионов России. Организаторы уже зарегистрировали по две заявки из Смоленской области и Пермского края и одну заявку из города Самара", - сообщает пресс-служба фестиваля.