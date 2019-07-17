В Саратовской области произведено свыше 67 тысяч тонн молока
По сообщению министерства сельского хозяйства области на 15.07.2019 года в сельскохозяйственных предприятиях произведено 67,4 тысяч тонн молока, что составляет 102,3% к уровню 2018 года.
Валовой надой молока за сутки составил 392 тонны (102,6% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 19,4 кг (+1,2 кг к 2018 году).
В производстве молока лидируют Марксовский (30785 тонн), Базарно-Карабулакский (4404 тонны), Калининский (3915 тонн), Татищевский (3768 тонн), Пугачевский (3695 тонн) и Новобурасский (2644 тонны) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (19,4 кг) в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (29,1 кг), Энгельсского (23,3 кг), Ртищевского (22,9 кг) и Пугачевского (20,0 кг) муниципальных районов.