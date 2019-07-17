17 июля 2019 СРЕДА
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17:00 | 17 июля
Делегация области принимает участие в VI форуме регионов России и Беларуси
16:07 | 17 июля
Разные народности Саратовской области образуют "Хоровод дружбы"
15:10 | 17 июля
В Саратовской области 1235 семей получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала
14:18 | 17 июля
Саратовский выпускник проходит учебно-тренировочные сборы перед международной олимпиадой по географии в Гонконге
13:22 | 17 июля
В Саратове энергетики поэтапно восстанавливают горячую воду после опрессовки
12:29 | 17 июля
На фестиваль "Обермунжский треугольник" подано 148 заявок
11:45 | 17 июля
В этом году в Саратовской области появятся двенадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов
10:50 | 17 июля
Подведены итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
09:58 | 17 июля
В Саратовской области произведено свыше 67 тысяч тонн молока
09:00 | 17 июля
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В этом году в Саратовской области появятся двенадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов

Новости


Саратовская область активно реализует мероприятия профильных региональных проектов в рамках федеральных национальных проектов, инициированных в этом году Президентом России Владимиром Путиным.

Данная работа ведется комплексно при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.

Министерство здравоохранения области участвует в реализации 10 региональных проектов в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

Одно из направлений – проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи». В его рамках в текущем году на территории области будут поставлены 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

На 2019 год на приобретение ФАПов выделено 42,4 млн. руб., заключен контракт на поставку 10 модульных конструкций на сумму 31 млн. руб., на сложившуюся экономию планируется приобретение еще одной конструкции ФАПа. Кроме того, в рамках государственной программы Саратовской области «Устойчивое развитие сельских территорий» планируется строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта на хуторе Малая Скатовка Саратовского района.