В этом году в Саратовской области появятся двенадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов
Саратовская область активно реализует мероприятия профильных региональных проектов в рамках федеральных национальных проектов, инициированных в этом году Президентом России Владимиром Путиным.
Данная работа ведется комплексно при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.
Министерство здравоохранения области участвует в реализации 10 региональных проектов в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
Одно из направлений – проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи». В его рамках в текущем году на территории области будут поставлены 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов.
На 2019 год на приобретение ФАПов выделено 42,4 млн. руб., заключен контракт на поставку 10 модульных конструкций на сумму 31 млн. руб., на сложившуюся экономию планируется приобретение еще одной конструкции ФАПа. Кроме того, в рамках государственной программы Саратовской области «Устойчивое развитие сельских территорий» планируется строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта на хуторе Малая Скатовка Саратовского района.