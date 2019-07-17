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В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка "Мир насекомых"

Новости
В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка "Мир насекомых"

Сегодня в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «Мир насекомых».

Выставка станет настоящим подарком для любителей живой экзотики. Впервые в Саратове представлены живые экзотические насекомые из Индии, Боливии, Бразилии, Колумбии, Мексики, Панамы, Эквадора и других стран.

Будоражат воображение словосочетания «дьявольский цветок», «мертвый лист»? Эти интригующие названия носят необычные насекомые – богомолы. Интересен древесный богомол, который ловит добычу в несколько раз больше себя. Яркий цветочный богомол заманивает жертву, имитируя цветок. На выставке также можно увидеть гигантского жука-голиафа – крупнейшее насекомое планеты, жука-геркулеса, оленёк шенклинга, жгутоногого паука и других необычных животных.

Привлекают красотой живые тропические бабочки. На выставке можно наблюдать процесс появления бабочки из куколки. Посетители выставки смогут полюбоваться богатой энтомологической коллекцией, в которой представлено более 1500 видов насекомых со всего мира; узнать интересные факты из жизни живых экспонатов.

И это еще не все сюрпризы, ожидающие гостей выставки. Экспонируются удивительные миниатюры – копии шедевров мировой живописи на крыльях бабочек; картины из крыльев бабочек и художественные инсталляции с чешуекрылыми.

Выставка будет работать в часы работы музея по 22 сентября. Стоимость билета для взрослых – 250 рублей, для детей, студентов и пенсионеров – 200 рублей.