В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка "Мир насекомых"

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Выставка станет настоящим подарком для любителей живой экзотики. Впервые в Саратове представлены живые экзотические насекомые из Индии, Боливии, Бразилии, Колумбии, Мексики, Панамы, Эквадора и других стран.Будоражат воображение словосочетания «дьявольский цветок», «мертвый лист»? Эти интригующие названия носят необычные насекомые – богомолы. Интересен древесный богомол, который ловит добычу в несколько раз больше себя. Яркий цветочный богомол заманивает жертву, имитируя цветок. На выставке также можно увидеть гигантского жука-голиафа – крупнейшее насекомое планеты, жука-геркулеса, оленёк шенклинга, жгутоногого паука и других необычных животных.Привлекают красотой живые тропические бабочки. На выставке можно наблюдать процесс появления бабочки из куколки. Посетители выставки смогут полюбоваться богатой энтомологической коллекцией, в которой представлено более 1500 видов насекомых со всего мира; узнать интересные факты из жизни живых экспонатов.И это еще не все сюрпризы, ожидающие гостей выставки. Экспонируются удивительные миниатюры – копии шедевров мировой живописи на крыльях бабочек; картины из крыльев бабочек и художественные инсталляции с чешуекрылыми.Выставка будет работать в часы работы музея по 22 сентября. Стоимость билета для взрослых – 250 рублей, для детей, студентов и пенсионеров – 200 рублей.