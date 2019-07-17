Сегодня в Китае состоялась церемония открытия VI Российско-китайского Молодежного форума в формате «Волга-Янцзы»

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В состав российской делегации вошли более 130 представителей студенческой молодежи из высших учебных заведений Приволжского федерального округа. Это лучшие студенты в учебе, лидеры общественной молодежной жизни, талантливые артисты и спортсмены. Китайскую делегацию представили 160 студентов из провинций верхнего, среднего течения реки Янцзы.От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников VI Российско-китайского Молодежного форума поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев.«Дружба и взаимное уважение молодежи – залог прочных отношений между нашими странами. Именно поэтому в рамках формата межрегионального сотрудничества «Волга-Янцзы» мы организуем совместные Молодежные форумы, первый из которых состоялся в 2014 году в Самарской области. С этого времени возникла хорошая традиция ежегодно встречаться поочередно на территории России и Китая для обмена идеями и молодежными инициативами, знакомства с культурными традициями, историей и современными достижениями наших стран.Выражаем искреннюю благодарность китайским друзьям из провинции Хунань за интересную и насыщенную программу VI Российско-китайского Молодежного форума. Именно благодаря таким мероприятиям формируется и укрепляется основа стратегического партнерства между Россией и Китаем.Уверен, что дружеские отношения, которые закладываются в рамках Форума сейчас, будут поддерживаться и развиваться на протяжении долгих лет. Продвигаясь на своем жизненном пути, достигая все новые и новые вершины, участники Форума будут с особой теплотой вспоминать те дни, которые провели вместе. Счастья и здоровья вам, дорогие друзья! Настойчивости в достижении своих целей, молодежной энергии и оптимизма!» – говорится в приветствии полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.Обращаясь к ребятам, заместитель полпреда Олег Машковцев подчеркнул, что формат «Волга-Янцзы» является беспрецедентным по своему масштабу и имеет разные составляющие: торгово-экономическую, научно-техническую, гуманитарную. Молодежное сотрудничество является приоритетным направлением международных отношений России и КНР. Олег Машковцев выразил уверенность в том, что дружба российских и китайских студентов и проведенная за эти дни совместная работа создадут прочную основу для взаимодействия двух стран.В рамках открытия Российско-китайского Молодежного форума состоялось яркое событие – специальный «сосуд дружбы» наполнили водой, взятой из рек Волга и Янцзы, что символизирует крепкие многолетние связи двух стран. Церемонию продолжил концерт, организованный российскими и китайскими студентами.На протяжении десяти дней российские студенты будут знакомиться с работой местных университетов, высокотехнологичных предприятий, прослушают лекции ведущих китайских ученых, познакомятся с историей и традиционной национальной культурой Китая и провинции Хунань (чайная церемония, местная опера, народный музыкальный инструмент, вырезка из бумаги, вязка китайского узла). Программа Форума предусматривает посещение известных китайских компаний (Zoomlion, BROAD), лаборатории безопасности движения на железнодорожном транспорте при Министерстве образования КНР, а также культурных достопримечательностей (малой родины Мао Цзэдуна, дома-музея Лю Шаоци, художественной галереи имени Ли Цзыцзяня, центра керамики в г. Лилин). Также запланировано проведение концертов, круглых столов, спортивных соревнований, участие в тематических форумах «День России» и «День Китая». Свою работу Форум завершит 25 июля.Саратовская область представлена на Форуме делегацией из 12 человек. Это студенты Саратовских ВУЗов: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ им. Ю.А.Гагарина, СГЮА, ПИУ им. П.А. Столыпина филиал «РАНХиГС при Президенте РФ», СГМУ им. В.И.Разумовского, ССЭИ филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова.Российско-китайский молодежный форум организован в рамках сотрудничества между Приволжским федеральным округом и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. Главная задача – укрепить двусторонние отношения между странами, создать фундамент для плодотворного сотрудничества молодежи.