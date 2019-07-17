В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» закончен ремонт еще на трех дорогах Саратовской области

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Это автоподъезд к г Энгельсу (2,4 км.), дорога Саратов – Усть-Курдюм (2,4 км), два участка общей протяженностью 5 км трассы Вольск – Черкасское – Калмантай – гр.с Ульяновской областью в Вольском районе.В самом селе Черкасское ремонт дороги по многочисленным просьбам местных жителей был сделан в прошлом году. А в этом выполнены дорожные работы до села и после него, уже в рамках нацпроекта. Ремонт был осуществлен при помощи метода холодного ресайклирования.«Оборудование для этого метода достаточно дорогое, – отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев, побывав на ремонтируемом участке, - полностью оборудованный комплекс стоит порядка 60 млн руб., то есть его может себе позволить далеко не каждая организация. Но метод ресайклирования очень хорошо себя зарекомендовал на самых разных трассах. После завершения ремонта новое основание дороги прослужит гораздо дольше гарантийного срока».До 70% дорог, которые планируется отремонтировать в этом году, будут восстановлены с использованием ресайклера.Кроме того, в настоящее время на завершающей стадии работы на дороге Саратов – Липовка – Шевыревка – Сабуровка, так называемый Южный подход к аэропорту Гагарин.Напомним, что в рамках нацпроекта в Саратовской области будет отремонтировано более 200 км дорог регионального значения.