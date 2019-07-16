В минувшие сутки в регионе произошло два пожара
В минувшие сутки в регионе произошло два пожара.
15 июля в 17.20 . на пульт «01» поступил сигнал о загорании деревянного сарая в поселке Турки. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
В 19.03 в Балаково поступил сигнал пожаре в двухкомнатной квартире 12-ти этажного дома. Горели домашние вещи на площади четыре квадратных метра. Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.