16 июля 2019 ВТОРНИК
Новости
14:40 | 16 июля
В минувшие сутки в регионе произошло два пожара
13:48 | 16 июля
Саратовская область наращивает торгово-экономические отношения с Республикой Беларусь
12:53 | 16 июля
В Саратове состоится семинар для тренеров, преподавателей и инструкторов по физкультуре ДОУ
11:40 | 16 июля
Саратовский ансамбль "Забава" принял участие в XIII Международном фольклорном фестивале “LAUSITZ - ŁUŽICA - LUSATIA - 2019”
10:52 | 16 июля
Ещё два региональных предприятия стали участниками проекта по внедрению бережливого производства
10:03 | 16 июля
Фестиваль науки и технологии состоялся в Москве
09:51 | 16 июля
На Всемирной летней универсиаде саратовские спортсмены завоевали пять медалей
09:00 | 16 июля
На областной конкурс среди НКО подано 98 заявок
18:00 | 15 июля
Началась реконструкция вокзала "Саратов"
17:18 | 15 июля
Александр Березняк стал победителем I этапа многодневной гонки по велоспорту
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В минувшие сутки в регионе произошло два пожара

Новости
В минувшие сутки в регионе произошло два пожара

В минувшие сутки в регионе произошло два пожара.

15 июля в 17.20 . на пульт «01» поступил сигнал о загорании деревянного сарая в поселке Турки. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

В 19.03 в Балаково поступил сигнал пожаре в двухкомнатной квартире 12-ти этажного дома. Горели домашние вещи на площади четыре квадратных метра. Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.