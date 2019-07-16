Саратовская область наращивает торгово-экономические отношения с Республикой Беларусь

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Экспорт составил 32,9 млн. долл. США, импорт – 29,6 млн. долл. США. Отметим, во внешнеторговом обороте области по итогам 2018 года Беларусь занимала 10-е место (2,8% от общего объема товарооборота региона).В целях сохранения положительной динамики взаимного товарооборота с белорусскими партнерами и наращивания его объема активно применяется практика обмена бизнес-миссиями предпринимателей сторон. Вся внешнеэкономическая деятельность региона, направленная на сотрудничество с Республикой Беларусь реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».На территории Саратовской области осуществляют свою деятельность 17 совместных с белорусской стороной предприятий. Основными видами деятельности этих компаний являются оптовая торговля химической продукцией, автотранспортными средствами, лесоматериалами, строительными материалами, мебелью, зерном и кормами для сельхозживотных, изделиями из стекла и керамики, а также производство молочных продуктов и продуктов мукомольно-крупяной промышленности.Саратовская область открыта для инвестиций и рассматривает все предложения белорусских коллег. В регионе обеспечивается полное содействие в реализации инвестпроектов на всех стадиях, начиная от оформления прав на участок и заканчивая введением объекта в эксплуатацию.Так, в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019 был подписан меморандум, согласно которому на базе саратовского предприятия ЗАО ПМТО СХТ «Агротехснаб» планируется разместить сборочное производство тракторов Белорусской компании «МТЗ-Холдинг».Помимо этого на Петербургском международном экономическом форуме – 2019 подписано соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов между Правительством Саратовской области и холдингом «Амкодор» по размещению производства сельскохозяйственной техники на ТОСЭР «Петровск».В свою очередь, саратовские специалисты в сфере IT-технологий высоко ценятся в Республике Беларусь. Так, например, саратовская IT-компания «Агросигнал» на Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2018» достигла договорённости со РПТУП «Молочный гостинец» по внедрению своих IT-услуг.В целях расширения всесторонних отношений с белорусскими партнерами на площадке VI Форума регионов России и Беларуси, который состоится 18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, планируется подписать новое Соглашения между Правительством Саратовской области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь.